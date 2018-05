El príncipe Carlos acompañará a Meghan Markle hasta el altar

Misterio resuelto. El príncipe Carlos de Inglaterra será el que acompañe a Meghan Markle hasta el altar, para que contraiga matrimonio, el próximo sábado, con su hijo, el príncipe Enrique en la boda real del año, que se celebrará en el castillo de Windsor.

El padre de la actriz estadounidense, Thomas Markle, anunció que no podía acudir al enlace tras la polémica de unas fotos pactadas por un paparazzi y por motivos de salud.

"El Príncipe de Gales se complace en dar la bienvenida a la Sra. Markle a la familia real de esta manera", ha anunciado en un comunicado el Palacio de Kensington este viernes.

BREAKING: Prince Charles will walk Meghan Markle down the aisle at wedding to Prince Harry, Kensington Palace reveals https://t.co/au1DjXSDRU pic.twitter.com/jgnuOORt7h