¿Qué ha sido de los finalistas de 'OT 2017'?

La edición de Operación Triunfo 2017 fue un verdadero éxito. Cada lunes, durante la mañana siguiente a las galas, nadie hablaba de otra cosa: que si “menudo éxito la versión de ‘Shake it out’ de Amaia”, que si “Arde debería haber sido la canción seleccionada para ir a Eurovisión”… Era imposible resistirse al fenómeno OT, los ‘triunfitos’ estaban ya en las bocas y en los corazones de todos. La gala final no fue más que una muestra de ello: el espectáculo llegó a reunir a casi cuatro millones de espectadores frente a la pantalla durante la noche en la que se coronó a Amaia Romero -bautizada por muchos como ‘Amaia de España’- como ganadora del programa. Y así se ponía fin, aparentemente, a la “fiebre de Operación Triunfo”... ¿o no?

Efectivamente, el fenómeno OT no ha acabado con la emisión de las últimas galas del programa, ni mucho menos. Los 5 finalistas -Amaia, Aitana, Miriam, Alfred y Ana Guerra- no han parado desde que salieron de la academia, con proyectos muy variados e interesantes. ¿Quieres saber qué ha sido de ellos?



AITANA WAR

El dúo musical formado por Aitana Ocaña y Ana Guerra no ha hecho más que cosechar éxitos. El tema Lo malo, que fue compuesto durante el programa para las dos jóvenes como posible representación de España para Eurovisión, es de lejos la propuesta que más repercusión ha tenido al acabar el concurso.

El videoclip oficial, que lleva a duras penas dos semanas subido a YouTube, cuenta ya casi con 14 millones de reproducciones. La canción, además, ha llevado a las ‘triunfitas’ a hacerse con un Disco de Oro. Todo son buenas noticias relacionadas con esta canción, cuyas frases llegaron incluso a convertirse en himnos feministas durante la manifestación por el Día de la Mujer que tuvo lugar el pasado 8 de marzo.

Aitana, por su lado, ha firmado un contrato discográfico con Universal Music y ha cruzado el charco para grabar en Los Ángeles el que será su primer disco con los productores de ‘Despacito’, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Además, ha decidido comenzar su carrera en solitario con una nueva versión de ‘Arde’, la canción que casi la lleva a Eurovisión. Ni siquiera el mundo de la moda ha podido resistirse a la naturalidad de la benjamina de la academia, convirtiéndola en imagen de Inditex y nombrándola embajadora de la marca Stradivarius.

Con respecto a Ana Guerra, la canaria acaba de grabar la cabecera de la serie de Televisión Española “Fugitiva”, que se estrenó el día 5 de abril y que está protagonizada por Paz Vega. Además, está preparándose para grabar el que también será su primer trabajo discográfico.

MIRIAM RODRÍGUEZ

La tercera finalista de Operación Triunfo es, a día de hoy, la protagonista de uno de los vídeos de tendencia en YouTube. El videoclip de su primer single, ‘Hay algo en mí’, que promociona la tercera temporada de la serie española ‘Vis a Vis’, ha conseguido un millón y medio de visualizaciones en tan solo cinco días.

La canción se convirtió incluso en número uno de iTunes durante varias horas cuando fue lanzada, a las 00:00 de la noche del jueves 19 al viernes 20 de abril y, simultáneamente, el hashtag #YaHayAlgoEnMi se convirtía en trending topic de Twitter. También fue el videoclip más descargado en Apple Music durante sus primeras 24 horas.

El éxito de la gallega no está pasando inadvertido, y Miriam ha sido ya confirmada para el festival de Cadena Dial, Vive Dial, el próximo 8 de septiembre en el Wizink Center de Madrid, en el que acompañará a artistas de gran renombre como Merche, Luz Casal, Pastora Soler o David de María.

AMAIA Y ALFRED

La pareja formada en el programa, Alfred García y Amaia Romero, tampoco ha parado desde que fueran seleccionados como representantes de España en Eurovisión. ‘Almaia’, como muchos les llaman, nos han hecho recuperar la fe en que es posible una victoria de España este certamen internacional , del que no hemos salido demasiado bien parados otras ediciones. La final, este año, se celebrará en Lisboa y tendrá lugar el 12 de mayo, y el videoclip de la ‘Tu canción’ - el tema que con el que nos representarán-, cuenta casi cinco millones de reproducciones desde que fuera subido a la plataforma YouTube el pasado 11 de marzo.

Además, antes de poner rumbo a Lisboa, la pareja se despidió de España con el concierto ‘Amaia, Alfred y Amigos’, organizado por TVE el jueves 26 como homenaje a los candidatos, en el que colaboraron Zahara, Love of Lesbian, Manel Navarro, Mel Semé, Judit Neddermann y Belice.