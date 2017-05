Risto Mejide presume de anillo de casado

"Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel", con estas estrofas sacadas de una canción de Joaquín Sabina, 'Noches de bodas', que también cantaba Chavela Vargas, Risto Mejide, presentador de 'All you need is love... o no', en Tele 5, ha querido mostrar en Instagram lo feliz que se siente tras su enlace, este sábado, con Laura Escanes.

Acompañan una foto en la que el comunicador aparece mostrando su dedo anular con el anillo que certifica su unión con la joven modelo de 21 años (él tiene 42), una joya realizada con oro fundido de otras joyas de ambas familias que ha creado el orfebre gallego y campeón paralímpico Pablo Cimadevila. De fondo, la lujosa suite del hotel Mandarín Oriental Barcelona, donde la pareja ha pasado esa noche: " Ahí estoy, luciendo el anillo en una suite más grande que mi casa", confiesa.

Mejide aprovecha para dar gracias a todos y cada uno de los casi 500 invitados a su boda, que se celebró este sábado en la masía Mas Cabanyes, de Argentona (Barcelona): "Millones de gracias a todos los invitados por compartir con nosotros el mejor día de nuestra vida", les dice. Y añade: "Más feliz no puedo ser, si no hay más que verme la cara de empanao". Por si alguien pudiera dudarlo.