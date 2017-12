Robbie Williams se desnuda

El cantante británico Robbie Williams ya nos tiene acostumbrados a posar sin ropa delante de la cámara. No hay más que recordar vídeoclips como Rock Dj. Esta vez se ha atrevido a hacerlo de nuevo en su cuenta de Instagram. El cantante deja ver su cuerpo tatuado posando junto a un árbol de Navidad, tapándose con las manos sus partes íntimas y sonriendo socarrón a la cámara. En el texto que acompaña la imagen, muy aplaudida por cierto, Williams muestra su lado más divertido para preguntar quién quiere un beso bajo el muérdago. Como era de esperar, han sido muchos los fans, mujeres y hombres, que se han ofrecido para besar al exvocalista de Take That.

Esta no es la primera vez que Robbie Williams aparece desnudo en esta red social. Las pasadas Navidades subió una foto en la que se le podía ver cubriéndose solamente con un pastel.

Williams, que además de escandializar con estilo en la sredes llena estadios en sus actuaciones, tiene previsto retomar pronto su gira de conciertos después de que sufrir un problema cerebral que le apartó temporalmente de los escenarios.