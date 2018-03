Rod Stewart critica a Elton John

Dos viejas glorias de la música británica están en ruta de colisión, aunque lo más probable es que haya más ruido que nueces. Quien ha lanzado el primer proyectil es Rod Stewart, de 73 años, y la diana es Elton John, de 71. El primero, habitualmente más deslenguado, acusa al segundo de pesetero y «deshonesto». Dice que la gira de jubilación que ha anunciado sir Elton es una estratagema «deshonesta»» con el único objetivo de ganar dinero.

«Esto apesta a ganas de vender entradas»», manifestó Stewart en alusión a 300 Farewell Yellow Brick Road, el monumental tour con el que Elton John anunció hace unos meses que se retiraría para dedicarse a su familia. Stewart sostiene que no cree en las giras de despedida y que la decisión de su colega «no tiene nada de rock and roll». Stewart hizo estas declaraciones en el programa de Andy Cohen Watch What Happens Live, Stewart y John son amigos desde hace medio siglo y se permiten ciertas pullas entre sí. Stewart suele llamar «Sharon»» a John, y este se refiere a Stewart como «Phyllis».