Rosa López vuelve a tener problemas con la voz

La cantante Rosa López tiene a sus seguidores muy preocupados tras su última actuación, el pasado domingo, en Canal Sur. La ganadora de la primera edición de 'Operación triunfo' actuó en la gala UNICEF para apoyar los derechos de la infancia y acometió la canción 'Sueña', que no interpretó como hace de costumbre, según sus fans más fieles.

La cantante granadina, de 36 años, desafinó varias veces y no estuvo al nivel que nos tiene acostumbrados en sus actuaciones. No la ayudó tampoco el sonido de la gala, que tuvo problemas técnicos en otras actuaciones.

"No tengo fuerzas para rendirme", colgó la cantante en su Instagram tras su actuación. El mensaje no ha tranquilizado a sus seguidores ya que no es la primera vez que López tiene problemas con sus cuerdas vocales. En declaraciones en el programa de Bertín Osoborne, 'Mi casa es la tuya', anunció que se operó en el pasado tras quedarse sin voz.

Rosa López reconoció incluso que se planteó abandonar la música y montar una empresa 'online' de alimentación. Sin embargo, cambió de idea gracias a los nuevos proyectos profesionales que le han ido surgiendo en el último año como el reencuentro de 'OT' que organizó Televisión Española, su nuevo disco titulado 'Kairós' y su propio reality: 'Soy Rosa'.