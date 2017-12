Selena-Justin (II parte)

La cantante y actriz Selena Gomez y el artista canadiense conocido como The Weeknd rompieron su relación a finales del mes de octubre. Poco después los fotógrafos captaron imágenes de Selena y Justin Bieber: sus paseos en bicicleta, sus almuerzos juntos, sus encuentros en partidos de hockéy y hasta un beso robado que confirmaba que la pareja se había reconciliado en un capítulo más de un romance intermitente que empezó en el 2010.

Tras semanas de especulaciones, la joven que más seguidores arrastra en las redes sociales, ha querido poner en orden su vida sentimental de cara a su público y ha ofrecido una entrevista en Billboard, la revista que la ha elevado a la categoría de mujer del año. En ese medio ha hablado por primera vez de su ruptura con The Weeknd y de su reconciliación con quien fue su primera pareja oficial, alguien que, asegura, siempre ha estado presente en su vida.

«Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca», asegura la artista, que de momento no ha hecho oficial su reconciliación ni en las redes sociales, en la que tan activa, ni en ninguna alfombra roja.

CONFESIONES / Gomez, que es imagen también de la firma de moda Coach, se sincera en la entrevista sobre los comentarios que juzgan su vida: «A veces solo quiero defenderme a mí misma. Quiero gritar y decir: ¡No tenéis ni idea! ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones! Me duele que me definan no por mi trabajo si no por la persona con la que estaba. ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Claro que sí, pero sé que no puedo controlar eso», explica la joven, que acaba de rodar en Nueva York a las órdenes del director Woody Allen y que el pasado verano se sometió a un trasplante de riñón como consecuencia de la enfermedad que le diagnosticaron en el 2013, el lupus, que la mantuvo alejada unos meses de los escenarios.

Refiriéndose a su ex, el rapero canadiense The Weeknd, con el que estuvo saliendo 10 meses, asegura: «Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que entre nosotros hay una sincera amistad».

Aunque quizá las cosas no hayan acabado de forma tan amistosa como cuenta Selena, porque The Weekend ha eliminado recientemente de su cuenta de Instagram las fotos que aún tenía de los dos juntos, cosa que no ha hecho ella. Precisamente, dos de sus publicaciones con imágenes de la hoy expareja figuran en la lista de las diez fotografías de Instagram que más likes han tenido este año.