Las series irrumpen en el Festival de San Sebastián

La frontera entre la ficción televisiva y el cine cada vez se diluye más. Una prueba de ello es que la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián ofrecerá por primera vez, y en una sección oficial -fuera de concurso-, los dos primeros capítulos de la serie 'La peste', dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar+. Además, la también ficción de la plataforma de pago 'Vergüenza', creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, competirá por el premio Zabaltegi-Tabakalera.

"Los tiempos están cambiando muy rápidamente, y no es solo que el Festival de San Sebastián quiera adaptarse a ellos, sino que quiere formar parte de los mismos -ha comentado José Luis Rebordinos, director del festival-. Por eso no es casualidad que dos series de televisión formen parte este año de nuestras secciones".

'La peste', de seis episodios que llegarán a Movistar+ el próximo enero, está protagonizada por Pablo Molinero, Paco León, Sergio Castellanos, Patricia López-Arnáiz, Manolo Solo, Cecilia Gómez y Lupe del Junco. Ambientada en la Sevilla del siglo XVI, es un 'thriller' centrado en un brote de peste, que coincide con el inicio de la decadencia de una de las ciudades más importantes y ricas de la época.

Alberto Rodríguez, que ha exhibido la mayoría de sus películas en el certamen (el año pasado compitió con 'El hombre de las mil caras'), asegura tener una "implicación especial" con el festival, que se celebrará entre el 22 y el 30 de septiembre. "No se me ocurre mejor lugar donde presentar al público esta serie ['La peste'] que en el propio festival. Me siento también curioso, aguardando la respuesta de un público cinéfilo y entusiasta como es el del festival', ha afirmado.



Los creadores de 'Vergüenza', Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero, han hablado de "ilusión" y "vergüenza" al conocer la noticia. "Es un gran reconocimiento para 'Vergüenza' simplemente haber sido seleccionada, porque es una serie con ambición de película, y también sentimos vergüenza porque nos da vergüenza el tópico de que "ahora hay series que son mejores que el cine" y, sobre todo, porque, en realidad, 'Vergüenza' es una serie autobiográfica'.

Protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio-cuyo estreno está previsto para el próximo noviembre-, 'Vergüenza' es una comedia atípica, que cuenta la historia de un fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones y su pareja.

El certamen también exhibirá 'Fe de etarras', la segunda película original española producida por Netflix. Escrita y dirigida por Borja Cobeaga, está protagonizada por Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren y Gorka Otxoa y gira alrededor de un comando etarra.