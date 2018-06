Los silencios de Salma Hayek

Salma Hayek no denunció en su momento el acoso sexual que sufrió del productor Harvey Weinstein para «proteger» a sus familiares y amigos de profesión, como Antonio Banderas. Esta es la razón que ha dado el propio actor malagueño a la Agencia AFP para explicar todos los años que ha callado su drama la conocida artista mexicana.

Hayek reveló en diciembre del 2017 que había sido acosada por el todopoderoso magnate de Hollywood. «Harvey también es mi monstruo», escribió la actriz de 51 años en The New York Times, donde relató las humillaciones que sufrió durante el rodaje de la película Frida (2002), producción sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. «Cuando Salma habló, lo primero que hice fue llamarla para preguntarle, ‘¿por qué no me dijiste nada?’», recordó el actor malagueño. «Y ella estaba tratando de protegerme, de proteger a sus amigos, porque sabía que él (Weinstein) era muy poderoso y que si nos hubiera dicho algo y la hubiéramos enfrentado, habríamos pagado un precio muy alto», explicó.