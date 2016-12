Simone Biles está harta de que se metan con su físico

Simone Biles, la gimnasta rítmica que despuntó en los juegos olímpicos de Río, ha salido al paso de los comentarios groseros que ha sufrido en las redes y que se metían con su físico. La medallista de oro ha escrito un tuit que ha tenido gran repercusión para demostrar que los ataques de los 'trolls' en internet no le afectan. "Podéis juzgar mi cuerpo todo lo que queráis, pero al final del día es MI cuerpo. Me encanta y estoy cómoda en mi piel”.

you all can judge my body all you want, but at the end of the day it's MY body. I love it & I'm comfortable in my skin 🖤