Un soldado herido recibe el primer trasplante de pene y escroto

Médicos del hospital universitario Johns Hopkins (en la localidad estadounidense de Baltimore) han realizado el primer trasplante mundial de pene y escroto a un soldado herido en acto de servicio en Afganistán. Este lunes, el centro médico ha difundido un comunicado en el que han explicado la operación, realizada hace casi un mes -el 26 de marzo- y han contado que el joven, cuya identidad se mantiene en el anonimato, podrá recuperar las funciones urinarias y sexuales casi normalmente.

La operación, que duró unas 14 horas, fue realizada por nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urólogos. "Confiamos en que el trasplante le permita a este joven recuperar las funciones miccionales y sexuales casi en su totalidad", ha asegurado W. P. Andrew Lee, profesor y director de cirugía plástica y reconstructiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

El paciente fue herido hace varios años de forma muy grave por la detonación de un artefacto explosivo artesanal en Afganistan, ha añadido Lee.

De un donante fallecido



El pene entero, el escroto sin testículos y parte de la pared abdominal proceden de un donante fallecido. El receptor ha publicado una breve declaración en la que dice que se ha levantado, está caminando y espera salir del hospital esta misma semana.

"Es una herida realmente muy dolorosa de sufrir, una herida que no es fácil de aceptar", ha asegurado. "Cuando me desperté por primera vez, finalmente me sentí más normal", ha dicho.

A pesar de que el soldado también perdió los testículos en la explosión, estos no le han sido trasplantados. La explosión no alcanzó la glándula prostática del paciente, pero como perdió los testículos, no podrá eyacular, aunque el alcance de su función sexual no se podrá conocer hasta antes de seis meses, han señalado los médicos.

Retirado por problemas psicológicos

El primer trasplante únicamente de pene en todo el mundo tuvo lugar en China en el 2006, pero luego se le tuvo que extraer por "un grave problema psicológico del receptor y de su esposa", han explicado los médicos. Solo cuatro trasplantes de pene se han realizado con éxito, incluido el anunciado este lunes, indicaron.

Dos operaciones han sido realizadas en Sudáfrica, que logró en el 2015 ejecutar su primera cirugía exitosa de este tipo. Estados Unidos le siguió en el 2016.