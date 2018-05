Star Wars Day: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Este viernes, 4 de mayo, se celebra el Star Wars Day, trending topic mundial en Twitter gracias a los millones de fans de una de las sagas más famosas de la historia. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la elección de esta fecha para honrar a la serie fantástica iniciada por George Lucas no coincide con el aniversario de su estreno (aún faltan unos días para que cumpla 41 añitos, el próximo 25 de mayo).

El festejo tiene su origen en la publicación de un mensaje publicitario en el London Evening News tal día como hoy de 1979, con el que el partido conservador británico felicitó a Margaret Tatcher, por haberse convertido en primera ministra del Reino Unido. "May the 4th be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el cuatro te acompañe, Maggie. Felicidades"). El juego de palabras ("Día 4 de mayo" (May the fourth) y "fuerza" (force), que es el lema de Star Wars ("que la fuerza te acompañe").

Posteriormente, los fans difundieron la celebración a través de las redes sociales, tras popularizarse un curioso meme de un tuitero anónimo -a mediados de la década del 2000- que hacía alusión a una de las frases más célebres de la saga: "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe"). El mensaje ha calado tan hondo que desde entonces el 4 de mayo todos los fans tienen la oportunidad de ser originales en las redes sociales y colgar los memes más imaginativos en honor a La guerra de las galaxias (algunos ejemplos, al final de estas líneas).

Lo que comenzó como una broma al final se ha convertido en una celebración oficial adoptada por Lucasfilm. En la página oficial de Star Wars se expone toda una agenda de actos y homenajes para celebrar la jornada por todo lo alto.

Nuevo filtro en Snapchat

Además, y desde que en el 2011 el Toronto Underground Cinema organizara un festival de cine el día de la fiesta galáctica, muchas empresas aprovechan para lanzar ofertas y promociones. Por ejemplo, y con motivo del Star Wars Day 2018, Snapchat ofrece un nuevo filtro para transformarse en Chewbacca, así como decoraciones conmemorativas del día y etiquetas Bitmoji. Como premio, quien comparta su ubicación en la aplicación podrán ver a su avatar blandir un sable de luz.

Fuerza y solidaridad

"Cada año, el 4 de mayo, el público de todo el mundo se convierte en fuerza de cambio y se reúne para apoyar buenas causas", ha dicho Paul Gainer, al frente de Disney Consumer Products Commercialization. En esta ocasión los fans de la saga también pueden colaborar con Unicef, en una iniciativa impulsada por Lucasfilm y Star Wars: Force for Change. Con el nombre de Roar For Change (rugir por el cambio), los fans pueden compartir su propia versión del rugido de Chewbacca. Por cada like o share con el hashtag #RoarForChange en Twitter, Instagram o Facebook hasta el 25 de mayo, donará un dólar a Unicef (hasta alcanzar un millón de dólares). Y es que Chewbacca será protagonista en Han Solo: una historia de Star Wars, la nueva película de la saga que se estranará el 25 de mayo y cuya preventa de entradas comienza este viernes.