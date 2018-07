Terelu Campos recae en el cáncer

Teresa Borrego Campos, conocida como Terelu, vuelve a tener cáncer de mama, según ha informado en un comunicado la Fundación Jiménez Díaz. La hija de María Teresa Campos ha anunciado así que la enfermedad que sufrió a principios de 2012 se le ha reproducido.

«La paciente presenta un nuevo tumor primario en la mama izquierda, por lo que será intervenida en los próximos días» en este centro sanitario, se podía leer en el comunicado enviado por el centro hospitalario. El proceso está siendo coordinado por el doctor Francisco Lobo, según se señala en este comunicado, que ha sido emitido a petición de la paciente.

Cinco años después de pasar por la quimioterapia y la radioterapia y tomar medicación, el médico comunicó Terelu Campos que ya estaba bien, pero ahora tendrá que volver a ponerse en manos de los médicos.

Ahora hace justo un año, la televisiva anunciaba en la portada de la revista Hola! que había superado la enfermedad. Habían pasado cinco años desde que le diagnosticaron el mal. «Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo, iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta... y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré», confesaba entonces.

Ayer, la colaboradora de Sálvame tuvo el apoyo de sus compañeros tertulianos, visiblemente afectados por la recaída de su compañera. Mila Ximénez, que mantiene una fuerte amistad con Terelu, no pudo evitar derrumbarse. «Creo que la vida es muy injusta y que pega zarpazos que no se entienden. Esto no es nada, de esto va a salir», señaló, muy tocada, sobre su amiga. Además, desveló cómo se enteró María Teresa Campos del tumor de su hija: «Terelu no sabía cómo darle la noticia. Fue a casa con el médico y al abrir la puerta, Teresa empezó a temblar». Belén Ro, por su parte, confesó que Terelu había pasado unos días de incertidumbre, pero que con los resultados está más tranquila: «Está localizado y controlado, pero ha pasado una semana muy mala».