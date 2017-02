Todos los dardos de Alba Carrillo a Feliciano López en el 'Sálvame Deluxe'

En su reaparición en un plató de Tele 5, la modelo y presentadora ('Hable con ellas', 'Amigas y conocidas') Alba Carrillo se ha despachado a gusto y no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de su matrimonio y el posterior y tortuoso divorcio del tenista Feliciano López.

La protagonista del 'Sálvame Deluxe' de este pasado viernes ha lanzado una batería de dardos, incluidos detalles de su vida sexual con el deportista. Al final de su entrevista con Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar llorar.

Estas son algunas de las frases más destacadas de su paso por el programa:

--"Nunca fue para tirar cohetes". "No es muy fogoso"

--"Llegué a preguntar a Feliciano si era gay por su inapetencia sexual conmigo"

--"Manteníamos relaciones los viernes y viéndote a ti [cuando había 'Deluxe' con Jorge Javier Vázquez]"

--"Feliciano y yo no manteníamos relaciones sexuales, no me quería ni tocar, me hacía sentir como un trapo"

--"Al final de la relación, cuando ya no quería mantener relaciones conmigo, me decía que igual podríamos llamar a otra persona"

--"Llegué a plantear a Feliciano hacer tríos para salvar nuestra relación sexual"

--"Me aconsejó que me pusiera pecho"

--"Nunca me dijo expresamente que no le pusiese"

--"Él necesita sexo más guarro"