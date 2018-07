Las víctimas de la estafadora de la jet

El hermano del cantante Pablo López, Luis López; Kiko Matamoros; Joaquín Cortés; la mujer de Diego Simeone; el cantante Salvador Beltrán y el productor musical Miguel Ángel Arenas, descubridor de Alejandro Sanz , más conocido como Capi, son solo algunos de los rostros que se barajan como víctimas de las artimañas de la estafadora de los famosos, Mónica Gil Manzano. El lunes, la acusada llegó a un acuerdo con la fiscala, quien pedía cinco años de prisión y una indemnización de 58.000 euros a un amigo al que estafó al simular que tenía solvencia profesional y empresarial que no poseía. Finalmente, ha aceptado ser condenada a 18 meses de prisión, pagar una multa de 1.200 euros e indemnizar con 58.000 euros al empresario estafado.

La fiscala explicó que la supuesta estafadora de los vips propuso a su amigo que invirtiera en un fondo de inversión y este le transfirió 50.000 euros porque le prometió ganancias de 18.000 euros.

Gil Manzano fue detenida el jueves 28 de junio, en una entidad bancaria de Madrid. Estaba acompañada de un socio de 48 años y una mujer que acababa de sacar del banco 38.000 euros en efectivo. El director de la sucursal avisó a la policía, porque aseguró que vio como amenazaban a la mujer y le extrañó que sacara tanto dinero cuando el día anterior había retirado 37.000 euros.

El mismo 28 de junio, un juzgado de guardia de la capital tomó declaración a la estafadora de los famosos y decretó prisión provisional sin fianza por cometer supuestamente varias estafas. El Juzgado de Instrucción 54 de Madrid lleva la investigación. Se prevé que las estafas son mucho mayores, pero se cree que buena parte del dinero estafado es dinero negro, por lo que sus dueños no van a denunciar.

Mónica Gil ya había sido condenada a un año y medio de prisión por estafar a Mariano Pernía, exjugador del Atlético de Madrid y de la selección española, así como a devolverle medio millón de euros. La colaboradora de Sálvame Mila Ximénez ha asegurado que ha sufrido sus intentos de estafa, en concreto en la compra de un inmueble: «Lo que no entiendo es cómo has podido dormir tranquila. Has estafado a gente con dinero, pero me estoy enterando de que también has quitado sus ahorros a más gente», ha sentenciado.