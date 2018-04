Un 'anillo' une a Miguel Ángel Silvestre y Jennifer López

Miguel Ángel Silvestre nos da una nueva sorpresa. Ahora el actor se une con Jennifer López por motivos laborales. El castellonense ha participado en el videoclip de JLO, El anillo, un tema que que se estrenará en la ceremonia de los premios Billboard Latin, que se celebra el 26 de abril en Las Vegas.

El actor ha anunciado su nuevo logro profesional en las redes en las que ha manifestado “Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de JLO. Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño! Nos vemos en los Billboard Awards”.