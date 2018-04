El castellonense Andreu Milián vivió en primera persona el atropello de Münster

El atropello masivo que golpeó el corazón de Europa en la ciudad de Münster --un suceso en el que murieron dos personas de 51 y 65 años y otras 20 resultaron heridas-- sucedió en las proximidades de donde trabaja Andreu Milián, un ciudadano morellano que guarda, además, una estrecha relación con Benicàssim, ya que pasó allí su infancia. Milián vive desde hace ya ocho meses, por motivos laborales, en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Milián, afortunadamente, se encuentra bien. No obstante, todo hubiese podido ser diferente: «La plaza en la que sucedió está al lado de mi trabajo y paso hasta dos veces por ella todos los días. El sábado me tocaba ir a trabajar; suelo salir un poco antes de las 17.00 horas --cuando ocurrió-- y siempre paso por ahí. Tengo bronquitis y me quedé en casa por prescripción médica. Estoy alucinando. Siento mucho dolor, tristeza y escalofríos», relata Milián al periódico Mediterráneo.

«La zona del atentado fue en la plaza de Kiepenkerl. Allí hay dos bares famosos donde suele ir un público adulto, la mayoría son turistas alemanes o gente de la zona. Además, es una parada oficial que realizan las visitas guiadas para ver la ciudad de Münster, ya que en el centro de la plaza se localiza una estatua de un famoso mercader local», explica el morellano. «El sábado hacía un día soleado, por lo que, seguramente, la terraza estaba llena de gente» en el momento en el que una furgoneta arrolló a los viandantes.

Las imágenes de la tragedia

Milián desvela a este rotativo que la plaza Kiepenkerl le transmite «alegría, porque suele dar el sol y la gente aprovecha para ir a comer a las terrazas de esos dos restaurantes». Sin embargo, «ahora seguiré pasando cada día y solo me vendrán imágenes tristes a la cabeza. Nunca te imaginas, o no te quieres imaginar, lo que puede llegar a suceder tan cerca de ti», cuenta Milián.

«A los cuatro minutos del suceso, una amiga nos informó y nos preguntó si estábamos bien. Automáticamente, envié mensajes a la familia, grupos de amigos de España y de Münster». Un terrible suceso que permanecerá en el recuerdo de todos los alemanes.