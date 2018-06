La escritora de Castellón Rosario Raro cosecha un nuevo éxito

La escritora de Segorbe podría ver como su última novela La huella de una carta llega a la pantalla, como ya ocurrió con su anterior éxito Volver a Canfranc. El departamento de Derechos Audiovisuales de la editorial Planeta tiene las negociaciones muy avanzadas con la autora para lograr este objetivo, un proyecto del que Raro comenta que “habrá que ver finalmente el tamaño de la pantalla, porque las productoras compran los derechos y después deciden el formato. Por ello, también podrían ser un cómic o un videojuego. Dicen que cuando una historia funciona se puede mostrar en cualquier soporte. Aunque no fue algo intencionado y no las escribí con esa pretensión, mi escritura obliga a que el lector visualice lo que cuento. Quizá por ese motivo me han dicho que mi escritura es muy cinematográfica, aunque respeto mucho a los guionistas”