Marzo, la época ideal para encontrar tu bikini o bañador perfecto

Parecerá mentira, pero no lo es. Los bañadores y bikinis que se llevarán este verano se venden ahora. Pese a que el tiempo no invita, las ventas de estas prendas se incrementan en febrero y marzo. El motivo, adquirir los modelos más actuales y atractivos. Novedades que, una vez llegue la primavera, probablemente ya habrán desaparecido o no estarán disponibles en las tallas más habituales.

La variedad es mucha, apta para todos los gustos y preferencias. Te damos unas pistas de lo que va a desfilar por la pasarela de playas y piscinas. Empieza a buscar o llegarás tarde.

BAÑADORES DE CORTE ALTO

Tuvieron gran éxito en los 90, pero ahora vuelven con fuerza. El corte alto en la cadera aporta un toque sensual y atrevido, y si cuentan con un escote de pico son perfectos para lucir palmito. Los colores vivos (ultravioleta, rojo, etc.), aportan luz y destacan el bronceado, aunque las propuestas en lunares (más atemporal) también son una gran elección.

BAÑADORES DE PICO ‘PROFUNDO’

Los modelos de escote pico profundo (hasta casi el ombligo) se imponen. Tienen atractivo y sensualidad por si solos, pero la mejor elección es adquirirlos en estampados tropicales y colores vivos, o optar por la elegancia del negro.

GANCHILLO ‘FOREVER’

Los bikinis de ganchillo o crochet son ya un clásico y nunca pasan de moda. Ahora se suman a esta tendencia los bañadores. En ambos casos los diseños originales, alegres y divertidos arrasarán este verano. Respecto a los cortes se impone el sujetador estilo top con diseño triangular, mientras que la braguita mantiene una línea baja y mínima.

BIKINIS CON BRAGUITA DE CINTURA ALTA

Sin duda, poblarán las playas. Este tipo de bikini estiliza la figura gracias a su efecto de cintura alta. Son perfectos para las amantes de la moda retro o vintage, y apuestan por los estampados discretos con toques modernos. Se pueden combinar con la parte de arriba que más se ajuste a tus preferencias.

NUDO DELANTERO

Los bikinis con un nudo delantero son tendencia, un diseño favorecedor que esta temporada se extiende a bañadores, tankinis y monokinis atados en el frente. Sexys y femeninos, la apuesta para este verano son los colores fuertes y brillantes, así como los diseños estampados.

ESCOTE ASIMÉTRICO

Originales y atractivos, las mejores firmas apuestan por bikinis y bañadores de un solo tirante, ancho o fino. Respecto al estampado, vuelve el vichy.

CUELLO 'HALTER'

Para la parte de arriba del bikini, además de los eternos triángulos, lo que se viene con más fuerza son los que tienen forma de cuello halter (también llamados high neck). Son elegantes y tienen mucho estilo. Con encajes o estilo más deportivo, sin duda, se imponen.

BORLAS, POMPONES y ESTAMPADO FELINOS

Ya el año pasado las borlas, pompones y volantes hicieron su aparición en las playas españolas. Estos complementos aportan un toque divertido y se presentan en tamaños y colores muy diversos. Sin duda, una apuesta por la creatividad.

Por otra parte, bikinis y bañadores se tiñen de estampados felinos (leopardos, atigrados, etc.) aportan un aire atrevido.