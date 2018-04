Miguel Ángel Silvestre, inmerso en el rodaje de La boda de mi mejor amigo

Miguel Ángel Silvestre se encuentra en pleno rodaje de la versión mejicana de La boda de Mi mejor amigo. En el largometraje, dirigido por Celso Garcia (La Delgada Línea Amarilla) y con las actuaciones de Ana Serradilla, Natasha Dupeyron, Carlos Ferro y el actor de Castellón, Silvestre interpreta al personaje que en su día personificó Rupert Everett, el amigo homosexual de la protagonista. A este respecto, Silvestre señaló que “es la segunda ocasión en la que interpreto a un personaje homosexual. La primera fue en la serie Sense8. Tengo un gran respeto al colectivo LGBT. La complejidad de este personaje me seduce mucho y no miro qué género tiene el personaje, sino la obra, el director, etc. Para mí es un orgullo representar a cualquier persona que se encuentra en un estado vulnerable y por ello saca lo mejor y lo más auténtico”.

Con respecto a la película mexicana, Miguel Ángel comentó que, “todos los años, durante las vacaciones de Navidad en Castellón, toda mi familia ve esta película. No nos cansamos de verla y cuando me llegó el guión, 20 años después de su lanzamiento, me encantó. Es una adaptación respetuosa con la versión original, pero que también tiene una cierta identidad latina. Somos conscientes de la importancia que tienen unos personajes que ya interpretaron grandes actores, por lo que se merecen mucho respeto. Durante los ensayos hemos visto que lo bonito es darle modestia y autenticidad, sin poner el listón tan alto como lo pusieron los actores originales. Es una cinta familiar y que está llena de metáforas muy bonitas”.

Silvestre aguarda también la proyección del último capítulo de la serie Sense8, el actor señaló que todo el reparto espera con ilusión la fecha de emisión. “Ya hemos finalizado el rodaje y hemos hecho las pequeñas sesiones de doblaje para aquellas escenas en las que el sonido no es el más adecuado. Creo que va a ser una oda para los fans porque está hecho exclusivamente para ellos”.

El final de la serie es todo un misterio. De hecho, el actor castellonense señaló que “los intérpretes leímos todo el guión, exceptuando las últimas cinco páginas. La película termina en la Torre Eiffel, pero todavía no sé cuál es el final. Forma parte del encanto de los proyectos que realiza Lana Wachowski”.