La oenegé Rastro Solidario y Grupo Intur donan 400 cuentos solidarios a la Fundación Síndrome de Down

La Fundación Síndrome de Down recibe 400 libros solidarios por parte de la oenegé Rastro Solidario y Grupo Intur. Los libros están a la venta a un precio de 10 euros si se adquiere un único ejemplar y a 15 euros si se compran 2. Los cuentos se pueden adquirir en las instalaciones de Síndrome de Down de Castellón, en las librerías Argot y Babel y en la recepción de los hoteles Intur Orange, Intur Bonaire e Intur Babel de Castellón. Los beneficios recaudados irán destinados a su programa de Envejecimiento Activo. Una iniciativa especializada en la atención a la vejez de las personas que padecen Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual.