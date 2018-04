Las ondas, como las bicicletas, son para el verano y la primavera

Llegan las buenas temperaturas a Castellón y el cuerpo pide un estilo casual, desenfadado y refrescante. Las prendas de ropa son nuestro aliado, pero tenemos uno aún mejor, nuestro cabello.

Nada mejor que lucir una melena como si acabases de darte un chapuzón en el mar.

Tanto si has tenido vacaciones, las tienes o las tendrás, ya tienes el chiringuito, la playa y la sombrilla metidos en la cabeza. Y es que en cuanto suben las temperaturas relajamos los estrictos códigos estilísticos del resto del año y apostamos por looks más frescos y ligeros.

En estos meses, el look surfero, creado por el agua salada, el sol y la brisa marina, es la estrella indiscutible. Un poco salvajes, muy desenfadadas y con un toque out of bed, las ondas, como las bicicletas, son para el verano, y también para la primavera. Favorecen a todo tipo y tono de cabello y son muy sencillas de realizar y mantener. Además, la última generación de productos específicos de styling abre la puerta a múltiples posibilidades. Pueden aplicarse sobre cabello seco o húmedo y permiten utilizar herramientas de calor, como planchas o tenacillas, o trabajar el cabello directamente con los dedos.

Te damos algunos trucos para conseguir un estilo refrescante a través de las ondas. Tras vaporizar el spray texturizante, divide el pelo en varios mechones y recógelos en pequeños moños o hazte una trenza clásica. Deja que se seque de forma natural o dale un golpe de secador, mientras los ingredientes activos de la fórmula van aportando cuerpo a la fibra capilar. Después, suéltalo y, con la cabeza boca abajo, péinalo con los dedos desde la raíz hasta las puntas para ganar un extra de volumen.

Conviértete en una surfer girl urbanita crea tus propias ondas playeras.