Víctor Palmero desnuda a Alba Recio en La que se avecina

El actor de Onda, Víctor Palmero, aborda el inminente rodaje de la 11ª temporada de La que se avecina con un adelanto de lo que los espectadores podrán ver en los próximos capítulos.

El rodaje de la 10ª temporada ha tenido un momento muy especial para Víctor, el desnudo de su personaje, Alba Recio. El actor señala que “Fue curioso, porque en esta secuencia, yo estaba leyendo uno de los guiones que nos van entregando durante el rodaje y, de pronto, leí una cosa que me descolocó por completo. Y es que la pareja de Alba la pilla sin la peluca puesta. Tengo que decir que para mí, como actor, fue un poco duro, porque estamos acostumbrados a tener al personaje de una forma, y tenía la sensación de desnudar al personaje. Es como si a un Playmobil le quitas la parte del pelo. Se queda así como sin nada”.

Palmero está expectante ante cómo pueda recibirlo la audiencia, pero confiesa que él pidió “hablar con guión para entenderlo mejor. Las explicaciones que me dieron fueron muy buenas. Por ello, creo que vamos a poder ver algo que es un problema para Alba de verdad, y también le va a aportar un poco de ternura al personaje el hecho de poder verla así de desnuda”

Víctor confiesa que como actor le dio un poco de impresión conocer este hecho a través del guión y, ante la disyuntiva de sentir pudor por tener que mostrar su cuerpo desnudo en otras series o mostrar este particular desnudo de Alba, lo tiene claro. “Me costó más lo de la peluca, porque es distinto. Es un personaje muy querido y no sabía cómo tomármelo. Pero luego me tranquilizaron los guionistas. Me hicieron entender “.

Durante el tiempo que ha interpretado Alba Recio, Palmero ha recibido preguntas de mujeres transexuales. Dado que su personaje retrata a mujeres transexuales de un modo muy cómico e histriónico es fácil preguntarse ¿cómo les llegará a ellas este mensaje. El actor de Onda señala que “es curioso porque depende de donde veas y de lo que leas te dicen cosas distintas. A mí me ha llegado el punto de vista de que es algo muy histriónico, muy distinto… y por otra parte hay gente que dice que le da un toque de verdad, pese a que sea una comedia histriónica. Yo lo he vivido siendo completamente honesto. Al principio estaba un poco asustado. No sabía muy bien cómo se lo iban a tomar. He estado discutiendo con gente en la calle porque me han preguntado por qué no han cogido a una persona transexual para hacer el papel si yo soy cisgénero. Y la verdad es que al principio no quería sentirme un abanderado de la causa, pero porque no lo busqué. El papel es algo que llegó a mí de casualidad. Nunca he pretendido ser un abanderado de nada. Pero sí es cierto que hablando con gente transexual, homosexual, bisexual … les gusta. Lo han aceptado como tal y para mi es un orgullo. Si además de estar haciendo un trabajo que me gusta y al que le tengo tanto cariño, puede servir de lucha, de alguna manera, el papel que estoy haciendo es todo un orgullo”.

Palmero señala que tanto la directora de la popular serie televisiva, Laura Caballero, como él han intentado tratar a este personaje desde el más profundo respeto. “Nunca hablamos de Alba como una transexual sino como una chica. Esa fue la propuesta de Laura Caballero. Se juega mucho, pero creo también que en La que se avecina hemos demostrado a los espectadores muchas cosas que desconocían. Hasta yo mismo he aprendido cómo es el proceso de una operación de cambio de sexo, cómo gestionarlo luego, cómo gestionar las relaciones con las personas cuando se enteran… Creo que, pese a ser una comedia, hemos visto cosas a las que no estamos acostumbrados a ver en pantalla y espero que eso, de alguna forma, también ayude”.

CAMEOS

La interpretación Alba Recio, ha enriquecido personal y profesionalmente al actor castellonense. Una de las cosas que le ha permitido es conocer a actores que admira, como Carlos Areces, porque como señala: “Trabajamos juntos, tenemos la misma representante, le tengo mucho cariño, pero no lo conocía en persona. Lo conocí en el plató. Además he sido superfán de su trabajo desde siempre. Me parece que hace un trabajo tanto divertido como muy bonito, cuando se pone tierno. Así que para mí ha sido un honor y un placer currar con Carlos Areces. También con Pepa Rus, a la que no conocía y no he visto nada del personaje que hace, pero el trato que he tenido con ella entre camerinos, la verdad es que me ha parecido una tía encantadora. Y también era muy fan de ella”.

Victor Palmero está en plena promoción de la temporada 10, pero en breve está previsto el inicio del rodaje de la 11. El actor confiesa que todavía no ha firmado el contrato, pero que “todo apunta a que vamos a empezar con la temporada 11 y dentro de muy poco. Yo tengo muchas ganas. No puedo adelantar nada porque no sé nada. Ni siquiera nos han dado guiones”.

Palmero, que destaca de la personalidad de su personaje, Alba Recio, que es “como una montaña rusa. Está o muy abajo o muy arriba”, apunta que en la décima temporada, para la divertida transexual” va a haber una relación de ese amor romántico que ella tanto anhela”.

Víctor tiene asumido el gafe de Alba que ya ha enterrado a dos parejas en la ficción. A este respecto señala que: “Tampoco hay que darle más vueltas. No sé, pero algo debe haber que todos se le acaban espantando. La primera cosa fue un accidente (para defender a mi personaje) porque no se le abrió el paracaídas. Y en el segundo caso fue porque Amador puso como su escudo a su hermano. Alba no tiene tanta culpa, lo que pasa es que… por un Fer que maté Matafer me llamaron”.

TEATRO

El actor de Onda compagina su trabajo televisivo con el teatro. Desde hace tres años, cada sábado, se sube a las tablas del teatro Alfil para poner en escena Clímax, una obra que está registrando un notable éxito y de la que él está disfrutando mucho.