La Armada argentina concluye sin resultados la búsqueda del submarino

Todo ha terminado. La Armada ordenó el regreso de la misión de rescate del 'ARA San Juan'. Medio mes después de que el submarino perdiera contacto con su base en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, la institución naval confirmó oficialmente lo que ya se sabía: “No habrá salvamento de la tripulación”, dijo su portavoz, el capitán Enrique Balbi, y dio por terminada la expectativa de encontrar con vida a los 44 marinos. La Armada señaló en ese sentido que la “red de cooperación” de 18 países, que contó con 4000 hombres, “personal altamente capacitado y las tecnologías más avanzadas del mundo” no pudo hallar “evidencia alguna del naufragio en las aéreas exploradas”.Tampoco se pudo “obtener contacto con el submarino ni con sus balsas”. En adelante, solo se buscará la nave “en el lecho marino”. De acuerdo con el diario Clarín, el Gobierno “por ahora” no considerará muertos a los 43 marinos y la oficial que estaban en el sumergible “ni decretará el duelo nacional” hasta contar “por lo menos una foto” de la nave hundida.

El reconocimiento del fracaso se hizo público después de que se rastrillara una enorme zona del Atlántico Sur equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires y a una profundidad de 300 metros. La tecnología del buque 'Atlantis', de Estados Unidos, y el respaldo del 'Sophie Siem', de Noruega, así como otras 26 embarcaciones, no resultó suficiente para encontrar al submarino. Ni siquiera las buenas condiciones climáticas. La misión, reconoció Balbi, tenía como objetivo el “salvamento de personas, con el fin de preservar la vida humana”. Y eso no se pudo lograr.

ESTREMECIMIENTO ENTRE LOS FAMILIARES

La noticia provocó un natural estremecimiento entre los familiares de los tripulantes. Muchos pidieron a la Armada que no bajara los brazos e insistiera en el rescate. “Nos mintieron. Me tiraron la esperanza a la basura: no encontraron ni un tornillo”, dijo Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Damián, uno de los tripulantes. Varios familiares pidieron ser incluidos como querellantes en una denuncia penal contra el Estado en la causa abierta por lo ocurrido con el submarino. La jueza Marta Yáñez, a cargo de la causa por los sucesos que conmueven al país, aseguró que el Gobierno le brindará toda la información secreta, incluso militar, que pueda ser útil en su investigación.

En principio, la Armada negó que el 'ARA San Juan' hubiera sufrido un incendio. Pero esa situación se terminó confirmando cuando se filtró el mensaje final de su comandante: “Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal mantendré informado”.

El capitán de fragata retirado e ingeniero naval Horacio Tobías dedujo que el ARA San Juan sufrió una “descarga eléctrica descontrolada” por el ingreso de agua de mar desde el snorkel. Eso, le dijo a Clarín, provocó una explosión interna que en “dos minutos” debió dar la muerte de la mayoría de la tripulación por intoxicación con hidrógeno. La descarga fue como un rayo de 7,5 megawatts. A la par, los motores producían un ruido insoportable para los tímpanos.