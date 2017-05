"Busco a mi hija", la llamada desesperada de las familias

Desesperados tras horas y horas sin noticias, decenas de madres, padres y hermanos de menores que estaban en el concierto y a los que no logran localizar están lanzando mensajes en las redes sociales con la esperanza de recibir alguna información.

Una de ellas Charlotte Campbell, una mujer que todavía no sabe nada de su hija Olivia, de 15 años de edad, y que escribió en Twitter: "Aún no hemos encontrado a Olivia Campbell. Si la ves por favor contáctame".

We have still not found OLIVIA CAMPBELL. If you see her please contact me ASAP. pic.twitter.com/8LboKg0B2n — Aleshia Anne (@Hello_Leesha) 23 de mayo de 2017

En declaraciones a la BBC, Campbell señaló: "Ella estaba en el concierto y me dijo que era extraordinario. Me agradeció que la hubiera dejado ir. Estaba con su amigo Adam que está ahora en un hospital. Estoy llamando por teléfono a todo el mundo: hospitales, policía, a los centros donde han acogido a los niños que estaban en el concierto. Su padre la está buscando por Manchester. También tenemos amigos que la están buscando, incluso gente que ni siquiera conozco la está buscando, gente que me envía mensajes pidiéndome que les de una foto de ella. Las redes sociales son maravillosas. No sé que haría sin ellas. Ahora hay miles de personas que saben que mi hija está desaparecida, gente que la está buscando. No tengo suficientes palabras para agradecer a toda esta gente", ha dicho Campbell.

"Por favor, por favor retuitead. Estamos buscando a mi hija y a su amiga. Laura Macintyre y Eilidh Macleod", ha escrito desesperado Micheal Macintyre, el padre de Laura. Las jóvenes había viajado a Manchester desde las islas Hébridas para el concierto.

Please...please reetweet. Looking for my daughter and her friend . Laura Macintyre and Eilidh Macleod #manchesterattack pic.twitter.com/1N0cikPQEf — micheal macintyre (@leanish8) 23 de mayo de 2017

RETWEET to spread the word! These are people missing from the Manchester incident. pic.twitter.com/3WEPjSybZr — taylor (@facetimeari) 22 de mayo de 2017

these are just a few of the people missing in Manchester please rt and help find them!!! pic.twitter.com/YnGct0mZA3 — ㅤPINNED (@preciousdanieI) 23 de mayo de 2017

En otro tuit en el que aparece la foto de una niña de pelo rubio con flores en el pelo se lee: "Por favor que todo el mundo comparta esto. Mi hermana pequeña Emma estaba en el concierto de Ari anoche #Manchester y no contesta al teléfono, por favor ayudarme".

Por su lado, el usuario Erin escribe: "Por favor ayudarme a encontrar a mi hermana. Vestía una camiseta rosa y tejanos azules. Su nombre es Whitney."

please help me find my sister who was at the manchester thing tonight. she's wearing a pink sweatshirt and blue jeans. her name is whitney pic.twitter.com/y7Rz1i3RRJ — erin (@woahms) 23 de mayo de 2017

Facebook, por ejemplo, ha activado su función de verificación de seguridad, por la que sus usuarios pueden colgar un mensaje para comunicar que están a salvo, mientras que las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía una línea telefónica de emergencia.

Tras la tragedia, dos hoteles próximos al Manchester Arena, el Holiday Inn y el Premier Inn, han acogido durante la noche a menores que no han podido regresar a sus hogares, informó hoy la cadena de radio BBC.