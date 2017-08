El chavismo propone juzgar a dirigentes de la oposición por "traición a la patria"

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha considerado que las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela tienen un responsable interno exclusivo: la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Durante una encendida sesión, los constituyentes han pedido a los “órganos competentes” que investiguen a los dirigentes opositores por haber, aseguran, incentivado el “bloqueo” de Washington y exigen que sean llevados a un “juicio histórico” por “traición a la patria”.

El presidente y el primer vicepresidente del Congreso (Asamblea Nacional, AN), Julio Borges y Freddy Guevara, respectivamente, figuran primeros en la lista de los que el chavismo quiere llevar a los tribunales. “Ellos tienen que enfrentar la justicia en este país, porque eso es lo que el pueblo está clamando en la calle”, ha dicho la constituyente y exministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela. Adán Chávez, hermano del extinto líder bolivariano, ha pedido lo mismo.

La presidente de la ANC, Delcy Rodríguez, ha afirmado que esos delitos “no van a quedar impunes”. La ANC ha calificado de “ilegítima e ilegal” la orden del presidente Donald Trump que limita la capacidad del Gobierno venezolano de emitir nueva deuda en el mercado de EE.UU, restringe la posibilidad de utilizar activos para refinanciar deuda existente e impide a la empresa norteamericana CITGO entregar dividendos a Caracas.

El Gobierno venezolano ha admitido que los efectos de las sanciones empezarán a ser palpables en breve cuando se agraven los problemas para importar medicinas y medicamentos. Estas nuevas dificultades se suman a la crisis económica estructural del país. La ANC se propone redoblar los esfuerzos para explicar al país quiénes son “los verdaderos enemigos” de Venezuela.

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

“El único culpable de la escasez, la miseria y el alto costo de la vida es el presidente Nicolás Maduro, y no las sanciones que ha impuesto al país la Administración Trump. No pueden seguir buscando responsables donde no los hay”, ha señalado el presidente de la Asamblea Nacional. “Tengan vergüenza, háblenle con la verdad al pueblo venezolano. Lo que está sufriendo Venezuela es consecuencia de la corrupción y de la ineficiencia”, ha añadido Borges. Para el líder del partido Primero Justicia (PJ), una de las fuerzas que integra la MUD, la “traición a la patria es robarse el dinero de los venezolanos”, que PDVSA (la empresa petrolera) “produzca menos dinero hoy que hace décadas”. Maduro “tiene todo el poder” para actuar en materia económica, ha insistido. “Ha tenido todo el poder”, y Venezuela es “el país que tiene el costo de la vida más alto del mundo”.

La crisis y la presión externa dejan su marca cotidiana en Caracas. El aeropuerto internacional de Maiquetía es un reflejo de ello. Ya no aterrizan los vuelos de Alitalia, Lufthansa, KLM, British Airways o Air Canadá. “En estos momentos, hay diez veces más vuelos de Estados Unidos a La Habana que a la misma Caracas, que es un mercado petrolero y comercial mucho más relevante que Cuba”, señala el portal Prodavinci.

El sector del automóvil siente la crisis. De 400.000 vehículos vendidos a comienzos del milenio, de los cuales la mitad ensamblados en el país, se ha pasado a 20.000 unidades. En este contexto cerró su planta en Valencia la multinacional General Motors y empresas como Ford y Toyota se encuentran de hecho paralizadas.

EL PAPEL DE RUSIA Y CHINA

Prodavinci advierte que las sanciones de Trump pueden llegar a tener un “efecto opuesto” al que la política exterior de EEUU busca alcanzar. “Los principales efectos de las sanciones económicas resultan más bien curiosos. Primero, aumenta el poder de negociación de los rusos y los chinos frente al Gobierno y PDVSA, ya que ahora son más dependientes de ellos de lo que eran antes para poder obtener nuevo financiamiento. De modo que Estados Unidos ha logrado profundizar aún más esta relación geopolítica y podría estar aumentando la esfera de influencia de ambos países en Venezuela. Tanto China como Rusia ahora van a poder adquirir activos financieros, petroleros y mineros a una tasa de descuento aún mayor que las que (la petrolera rusa) Rosneft había obtenido recientemente, que eran astronómicos”.