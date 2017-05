Chelsea Manning publica su primera foto tras salir de la cárcel

Chelsea Manning, la exsoldado tránsgenero del Ejército de EEUU, ha publicado en las redes sociales su primera fotografía tras salir de la cárcel, donde ha pasado los últimos siete años por la filtración masiva de material clasificado en el llamado 'caso Wikileaks'.

La imagen, compartida en Twitter e Instagram a través de su cuenta@xychelsea87, muestra a la joven, de 29 años, con el pelo corto, maquillada y con una camisa que deja entrever su pecho. Manning ha incluido un mensaje: "Vale, aquí estoy" #HolaMundo".

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO