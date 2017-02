Corea del Sur acusa a Kim Jong-un de estar detrás del asesinato de su hermanastro

El Gobierno de Corea del Sur ha hecho saber este domingo que cree que el régimen de Corea del Norte está detrás del asesinato del hermanastro del presidente norcoreano, Jim Jon-un. "Creemos que el régimen de Corea del Norte está detrás de este incidente, considerando que cinco sospechosos son norcoreanos". Jeong Joo-hee, portavoz de, Ministerio de Unficiación de Corea del Sur, que maneja los asuntos intercoreanos, dijo en unas declaración. Jeong, sin embargo, ha declinado dar más información al respecto.

La policía de Malasia había comentado con anterioridad que había arrestado a un hombre norcoreano en relación con el asesinato de Kim Jong-nam, pero sospecha que otros cuatro ciudadanos de Corea del Norte habrían abandonado Malasia. Fuentes de Corea del Sur y EEUU ha destacado que Kim Jong-nam fue asesinado por agentes de Corea del Norte.



Kim Jong-nam, el hijo mayor de anterior líder norcoreano, Kim Jong-il ha criticado públicamente el aislamiento y control del país por parte de la dinastía familiar. El actual líder norcoreano había dictado una orden para el asesinato de su hermanastro, y ya tuvo lugar un intento fallido en el 2012.

El inspector de la policía de Malasia, Noor Rashid Ismail, ha declarado en una conferencia de prensa, celebrada ese domingo, que Malasia se está coordinando con la Interpol para rastrear los movimientos de los cuatro sospechosos que no ha sido aún detenidos, aunque no ha revelado a dónde volaron el día del asesinato. "los cuatros sospechosos tiene pasaportes normales, no diplomáticos", ha señalado. "El próximo paso es detenerlos. Desde luego, tenemos cooperación internacional por parte de la Interpol", ha comentado. El inspector ha identificado a los cuatro norcoreanos escapados como Ri Ji-hyon, Hong Song-hac, O Joong-gil, y Ri Jae-nam.