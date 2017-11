La derecha de Piñera más cerca de volver al poder en Chile

“Los chilenos vamos a tomar una decisión que va a afectar nuestras vidas por décadas. Y yo, porque conozco muy bien a mis compatriotas, sé que vamos a elegir los caminos correctos”. El multimillonario Sebastián Piñera se siente a un paso de ocupar otra vez el Palacio de La Moneda del que salió cabizbajo, con un muy bajo índice de popularidad hace tres años. Gobernó el país entre 2010 y 2014 y, tras esa amarga experiencia, muchos creyeron que se dedicaría a lo que mejor que sabe hacer: mucho dinero.

Las elecciones celebradas este domingo en Chile, para elegir al sucesor de Michelle Bachelet, a los nuevos diputados y a parte de los senadores, son para Piñera algo más que una revancha personal. Todo parece indicar que el candidato de Vamos Chile no va a lograr más del 50% de los votos en esta primera vuelta, pero que conseguirá la presidencia en la segunda vuelta prevista para el próximo 17 de diciembre. Si no ocurre nada inesperado, la derecha retornará al poder, convencida de que, esta vez, lo retendrá por mucho tiempo.

Pocos son los que confían en la posibilidad del principal rival del magnate, el candidato oficialista Alejandro Guillier. De haber segunda vuelta, el máximo dirigente de Fuerza de Mayoría, que reclama la deshilachada herencia de Bachelet, necesitaría reunir a todas las agrupaciones de centro izquierda e izquierda para convertir el milagro en realidad. La coalición que respaldó de manera abierta o crítica a la presidenta se partió en pedazos. Guillier necesita lo votos de Beatriz Sánchez (Frente Amplio), la demócrata cristiana Carolina Goic, Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), y algo más.

Transformaicón y desencanto

Entre el 2000, cuando Eduardo Frei abandonó la presidencia, y 2016, el PIB de Chile se incrementó un 64,6%. La economía, que depende del precio internacional del cobre, la sociedad y la misma Santiago, se han modernizado a paso veloz. Aunque la política no ha seguido este mismo ritmo transformador, buena parte de las estructuras heredadas de la dictadura han sido desterradas.

De hecho, en estas elecciones se ha dejado atrás el viejo esquema diseñado por Augusto Pinochet que cerraba paso a las minorías políticas en el Congreso. Se ha mejorado sustancialmente el cupo femenino. Por primera vez, y como consecuencia de las escandalosas revelaciones de financiamiento ilegal de la política, los partidos se han visto obligados a aceptar nuevas reglas para realizar su propaganda.

El año cierra con crecimiento del 1,4%, una inflación menor a los tres puntos y un paro del 6,7%. Nada de esto ha logrado sacar de la apatía a la sociedad. La lucha por el derecho al voto galvanizó a los chilenos en 1990. Al comienzo de esa década en la que se recuperó la democracia, votó un 86% de las personas, pero 16 años más tarde lo hicieron un 36%. El próximo presidente será en cierto sentido el fruto de un profundo desencanto.

Consumir y enriquecerse

El hecho de que Piñera haya pasado de ser un político repudiado a favorito en estas elecciones no encuentra explicaciones convincentes en los analistas. Algunos señalan que el tímido espíritu reformista de Bachelet en las áreas tributaria, laboral y educativa no solo ha enemistado a los partidos de la coalición de Gobierno sino que ha sembrado amarguras a derecha e izquierda. En un país con uno de los mayores índices de desigualdad en el reparto de la renta, donde la mitad de los trabajadores percibe 470 euros al mes, 11,3 millones de personas tienen deudas crediticias y 4,5 millones son morosos, Piñera ha prometido no solo ponerle freno al ideario progresista al que atribuyó el fracaso de llevar a Chile al inexorable “desarrollo”. También ha insistido en aquello que su electores más quieren escuchar: seguridad, consumo y la promesa de enriquecerse. Ser, en definitiva, como él.

“Ojalá la derecha, mientras la izquierda se reconstruye para volver a ofertar un horizonte creíble y deseable, hiciera suyo el reto democratizador. Obligaría al progresismo a pensarse con nuevas exigencias. Pero todo esto es un sueño todavía. Para que así fuera, Piñera tendría que cortar con varios de sus socios comerciales, dar la espalda a sus fuerzas ultramontanas, en una palabra, traicionarlas. Con ellas ahí, no es posible”, ha profetizado con escepticismo Patricio Fernández, el director del semanario 'The Clinic'.