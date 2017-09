Dos años de la muerte del niño Aylan

Save the Children ha recreado este viernes en la plaza de Colón de Madrid una playa con cerca de 500 siluetas -una por cada niño refugiado muerto en el Mediterráneo- para rendir homenaje a las víctimas y para recordar a la Unión Europea que, si los Estados siguen sin establecer vías seguras y legales para aquellos que huyen de la violencia y el conflicto, la cifra de muertos y desaparecidos en el mar no van a parar de incrementarse.

La organización ha desarrollado esta acción cuando se cumplen dos años de la muerte de Aylan Kurdi, el niño refugiado sirio de tres años que fue hallado sin vida en las costas turcas. "Dos años después, lejos de reducirse el número de muertos en el Mediterráneo y sin ningún tipo de respuesta por parte de la UE para impedirlo, la cifra de niños refugiados ahogados mientras trataban de alcanzar las costas europeas asciende, al menos, a más de 500, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", denuncia Save the Children. A juicio de la oenegé, las políticas basadas en la seguridad y no en los derechos humanos "no sólo provocan muertes, sino que impiden a los que sí que han podido llegar desarrollar una vida plena en Europa".

Save the Children ha recordado que el próximo 26 de septiembre se termina el plazo para que España cumpla su compromiso de acoger a más de 17.337 refugiados. "A 26 días para que termine dicho periodo solo han llegado a nuestro país 1.888 personas, un 10,8% de lo comprometido. Mientras tanto, más de 62.000 refugiados permanecen bloqueados en Grecia, incluyendo a 14.300 en las islas. De ellos, 20.300 son niños y 2.200 han hecho el viaje solos", ha añadido.

Niños que viajan solos

Para el director general de Save the Children, Andrés Conde, "la falta de voluntad política de los estados europeos para impedir que más personas mueran ahogadas, entre ellas cientos de niños, es totalmente inadmisible". "La prioridad en esta crisis debe ser salvar vidas y no frenar el flujo migratorio. Además de las víctimas, en la actualidad hay más de 26.000 niños refugiados atrapados en Grecia y en los Balcanes, en una situación terrible y degradante", ha subrayado.

"Muchos de estos niños viajan solos y corren el riesgo de sufrir explotación, violencia y tráfico de personas debido a las restrictivas políticas fronterizas y a los inadecuados sistemas de protección", ha denunciado Conde.

En este contexto, Save the Children ha exigido a la Unión Europea que mejore las vías seguras y legales para que los refugiados puedan solicitar asilo en los países de origen o tránsito y asegure unas políticas de retorno basadas en el respeto de los derechos humanos; y que forme parte de las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes y refugiados en el Mediterráneo y facilite el trabajo de las organizaciones humanitarias en las mismas.

Finalmente, pide que, en los programas de reubicación y reasentamiento, se priorice a la infancia, especialmente a los menores extranjeros no acompañados, que siguen esperando en Grecia, los Balcanes e Italia. "Los procedimientos deberían tener siempre en cuenta el interés superior del menor, así como las necesidades, habilidades y preferencias de los solicitantes de asilo", ha concluido.