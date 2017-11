EEUU amenaza con "destruir completamente" Corea del Norte

Estados Unidos ha hecho un llamamiento a todos los países del mundo para que rompan cualquier relación, tanto diplomática como comercial, con Corea del Norte, como represalia por el último lanzamiento de un misil intercontinental, todo un desafió del régimen de Pionyang. Washington ha pedido expresamente a China que deje de suministrar peetróleo el régimen norcoreano.

"Acaba de hablar con el presidente Xi Jinping de China sobre las acciones provocaticas de Corea del Norte. Hay que imponer nuevas sancionesa a Corea del Norte ya. Esta situación será debe de estar baho control", ha tuiteado

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!