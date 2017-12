Explosión en una estación de autobús en Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York ha informado en un tuit que está respondiendo a "una explosión de origen desconocido" ocurrida en una estación de autobuses de Nueva York. Según fuentes policiales citadas por la NBC, un individuo ha entrado con un artefacto explosivo en la estación de metro ubicada principal terminal de autobuses de Nueva York.

Una vez dentro, esas fuentes señalan que el artefacto ha estallado hiriendo a la persona que lo llevaba. El individuo está detenido, según ha confirmado la policía. Además, aún se desconocen las motivaciones del individuo, que según los medios locales es el único herido.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC