Femen irrumpe en la inauguración de la estatua de Trump

Una actitivista de Femen ha irrumpido en la inauguración de la estatua de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid. La joven se ha abalanzado sobre la figura y ha conseguido parar la ceremonia durante unos minutos, para estupefacción de uno de los responsables del museo.

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ra77Rujf6T — eslang (@eslang) 17 de enero de 2017

La joven que ha aparecido con el torso desnudo y con la leyenda escrita "Grab the patriarchy by balls" ("Agarra el patriarcado por las pelotas"), una versión de la frase de Trump en que aseguraba que a las mujeres se las podía "agarrar por el coño" ("grab them by pussy").

Femen, minutos más tarde, se ha atribuido la acción en las redes sociales mediante un mensaje de twitter.