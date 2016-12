Israel hace oídos sordos a la resolución de la ONU y ultima nuevos asentamientos

De nada ha servido la contundente resolución de la ONUcontra la política de asentamientos llevada a cabo porIsrael en los territorios palestinos de Cisjordania. El Estado judío no solo ha reiterado que no reconoce el pronunciamiento sino que va a hacer oídos sordos a la exigencia internacional de que congele los asentamientos. Sin ir más lejos, el próximo miércoles, en Jerusalén, está prevista una reunión para aprobar la construcción de más de 700 nuevas viviendas en tres colonias en Jerusalén Este; concretamente en Pisgat Zeev, Ramat Shlomo y Ramot. La reunión ya estaba planificada antes del pronunciamiento de Naciones Unidas pero en ningún momento se ha planteado su suspensión.

En una iniciativa liderada por Senegal y Nueva Zelanda, secundada con posterioridad por Malasia y Venezuela, la ONU aprobó el viernes una resolución que considera "ilegales" los asentamientos israelís porque constituyen una "flagrante violación de la legislación internacional". Lo verdaderamente novedoso fue la posición de EEUU, tradicional aliado de Israel, que con su abstención hizo posible la aprobación de la resolución. Por primera vez desde 1979, EEUU no hizo uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proteger a Israel.



Un dardo lanzado por Obama que resulta más simbólico que pragmático porque está a menos de un mes de abandonar el cargo. Trump ya ha asegurado que las cosas cambiarán cuando tome posesión el 20 de enero. La resolución se aprobó por 14 votos a favor, ninguno en contra y la decisiva abstención estadounidense.

LLAMADA A EMBAJADORES

España, como todos los países que apoyaron la resolución, ha empezado a notar el enojo israelí. El Ministerio de Exteriores de Israel convocó el día de Navidad a todos los embajadores de los países del Consejo de Seguridad con los que tiene relaciones diplomáticas para presentarles una protesta formal por su voto. Si no estaban los embajadores, fueron convocados sus segundos o encargados de negocios. Ya había llamado a los embajadores de Senegal y Nueva Zelanda, artífices de la iniciativa, y congelado todas las ayudas al país africano.

Los países que apoyaron la resolución, además de España (presidente de turno del Consejo este mes), fueron China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola. El Gobierno de Tel Aviv reducirá los contactos diplomáticos de su Gobierno con estos países, al menos hasta que llegue a la presidencia de EEUU, Donald Trump, el próximo 20 de enero.

Las reacciones no se hicieron esperar. La euforia palestina les llevó a hablar del "día de la victoria". El portavoz de la presidencia palestina, Nabil Abou Roudeina, ha descrito la resolución como un "gran desaire" a Israel. El senador republicano Ted Cruz ha llegado a tuitear que prometía que EEUU no aportaría financiación a Naciones Unidas hasta que el voto de la resolución contra Israel no se revirtiera.

Israel teme que antes de que el presidente estadounidense, Barack Obama, abandone su cargo el próximo 20 de enero, la comunidad internacional dé nuevos pasos que fijen los parámetros para un futuro acuerdo de paz con los palestinos. En la reunión del gabinete de seguridad, el domingo los ministros fueron advertidos de la posibilidad de que los mensajes internacionales continúen y se intensifiquen.