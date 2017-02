Ivanka Trump, en el Despacho Oval

Ivanka Trump, la hija favorita del presidente de EEUU, Donald Trump, ha desatado la polémica en las redes sociales tras difundir en Twitter, Instagram y Facebook una fotografía suya sentada en el sillón presidencial del Despacho Oval con su padre y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de pie junto a ella, uno a cada lado.

"Buen debate con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa", escribió en Twitter.

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0