Juncker celebra la promesa de Sánchez de no tocar el presupuesto

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene “plena confianza” en el nuevo presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. Pero por si hubiera dudas lo primero que ha hecho su portavoz al ser preguntada por la posibilidad de que se abra un nuevo período de inestabilidad en España ha sido recordar que “el compromiso adoptado por el señor Sánchez de no modificar el presupuesto” de 2018 lo que es “un punto importante”, ha asegurado Mina Andreeva.

Al margen de esta declaración, Juncker ya ha remitido al nuevo jefe del Ejecutivo español una carta en la que en nombre de toda la Comisión Europea felicita al nuevo presidente. “Confío en que el Gobierno español continuará contribuyendo de manera constructiva a una Europa más fuerte, unida y más justa” porque se trata de “un desafío al que nos enfrentamos juntos”, dice en la misiva.

El luxemburgués también ha destacado que tiene “plena confianza” en el compromiso político de Pedro Sánchez con el proyecto europeo “en el que España desempeña un papel muy importante”. Y el principal compromiso que ha tranquilizado en Bruselas es la promesa de no tocar el presupuesto de 2018 avalado, aunque no sin críticas, por el Ejecutivo comunitario hace unos días. Juncker espera ahora reunirse “lo antes posible” con el nuevo inquilino de la Moncloa aunque no hay fecha para el encuentro, según ha confirmado Andreeva.

Más breve y conciso ha sido en su felicitación el presidente de la UE, Donald Tusk, que ha afirmado que el nombramiento llega en un momento desafiante para Europa y que la unidad europea es más necesaria que nunca. “Confío en que usted y su gobierno jugarán un papel constructivo en la Unión Europea”, ha subrayado.

Desde Bruselas el primero en felicitar a Sánchez ha sido, no obstante, el Partido Socialista Europeo que con su llegada a la escena europea recuperará la silla que habían perdido con la derrota de los socialistas en las pasadas elecciones italianas. “Su presencia en el Consejo será un activo para una Europa más fuerte y más social, para la Unión Europea que la ciudadanía demanda”, ha destacado su presidente, el alemán Udo Bullmann subrayando que el Partido Popular no ha resultado ser el buen alumno que conservadores alemanes como Angela Merkel y Wolfgang Schaüble alababan sino “un partido lleno de corrupción como han demostrado los tribunales españoles”.