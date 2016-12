La justicia argentina retoma la denuncia del fiscal Nisman e investigará a Cristina Fernández

La expresidenta argentina Cristina Fernández y miembros de su Gobierno serán investigados por presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos de un atentado que causó 85 muertos en 1994, después de que la Justicia haya decidido reabrir la denuncia que Alberto Nisman hizo contra ellos cuatro días antes de morir.

Esa resolución judicial fue anunciada casi dos años después de que el fiscal Nisman fuera hallado muerto en circunstancias, aún por esclarecer, tras denunciar que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán trataba de encubrir a los supuestos responsables del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que también sigue impune, con el fin de mejorar la relación comercial con ese país.

El máximo tribunal penal argentino admitió un recurso presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el brazo político de la comunidad judía local, contra la decisión del juez federal Daniel Rafecas, encargado del caso, de archivar esa denuncia, un "carpetazo" que había sido confirmado por dos juzgados de apelación.

JUECES APARTADOS

"La desestimación de la denuncia destruiría la posibilidad de investigar lo que aquellos elementos reclaman, que es, precisamente, la necesidad de descartar o acreditar la hipótesis imputativa esgrimida", desgrana la resolución de hoy de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, tal y como se había solicitado, el tribunal aceptó a la DAIA como querellante y apartó a los jueces que habían intervenido hasta ahora "por haberse expedido sobre el fondo del asunto y en garantía de imparcialidad".

Un nuevo magistrado, mediante sorteo, continuará con la investigación.

Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace… 22 años y medio! Lo único q les falta es acusarme de la muerte de Kennedy… pic.twitter.com/cSn4essy1n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 29 de diciembre de 2016

Varias horas después de conocerse la noticia, la ex jefa del Estado lanzó un irónico mensaje a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

"Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace... 22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de (John) Kennedy", escribió en referencia al ex presidente estadounidense, asesinado en 1963.

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, en declaraciones al canal TN, dijo que necesitan conocer "si aquella denuncia supuesta que hizo el fiscal Nisman tiene asidero o no. Y si realmente la Justicia entiende que no, también seremos respetuosos de buscar otra línea de investigación, pero lo que no podemos es desecharla sin al menos haber investigado".

BATALLA JUDICIAL

Cohen recordó, además, que en este caso hubo "muchos rechazos judiciales y apelaciones", y aseguró que la entidad que encabeza "va a seguir su batalla judicial hasta las últimas consecuencias".

Por su parte, en declaraciones a Efe, el abogado Manuel Romero Victorica, que representa a las hijas de Nisman en el expediente que investiga su extraña muerte, afirmó que lo que se pide "no es la imputación de nadie, sino que se investiguen las consecuencias jurídicas de esa denuncia, si hay un delito".

La polémica en la investigación por el ataque a la AMIA arreció tras el memorando de entendimiento que en 2013, durante el Gobierno de Fernández (2007-2015), Argentina firmó con Irán para intentar aclarar el atentado, atribuido al grupo terrorista Hizbulá.

El acuerdo establecía crear una comisión de expertos para la revisión de la causa judicial por el atentado y el desplazamiento del juez del caso a Teherán para interrogar a los sospechosos.

Sin embargo, el memorando fue declarado inconstitucional en Argentina y nunca fue ratificado por Irán, lo que provocó el distanciamiento entre el Ejecutivo y buena parte de la comunidad judía.

Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación, consideraba que ese pacto era un instrumento para encubrir a los iraníes sospechosos del ataque, entre ellos el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, y formuló el 14 de enero de 2015 su denuncia a la presidenta, a su ministro de Exteriores Héctor Timerman y al diputado Andrés Larroque, entre otros.

"FABRICAR LA INOCENCIA DE IRÁN"

"Como representantes de las hijas del fiscal, tenemos el convencimiento de que fue asesinado como consecuencia de esta denuncia", afirmó hoy el abogado Romero Victorica.

Nisman, que murió un día antes de exponer sus pruebas ante el Congreso, expresó su acusación tras reunir lo que él consideraba evidencias mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno para "borrar a Irán del caso AMIA".

"Decidió fabricar la inocencia de Irán", dijo Nisman sobre Fernández en el documento, en el que afirmaba que las negociaciones con ese país comenzaron en 2011, cuando la mandataria decidió acercarse para "restablecer relaciones comerciales plenas" y superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" e "incluso venderle armas".

El pasado mes de agosto, la DAIA y la Fiscalía pidieron levantar el archivo de esa acusación, que había sido desestimada en 2015 por Rafecas, pero el juez volvió a rechazar la solicitud, y en noviembre la Cámara de Casación admitió estudiar el recurso planteado por la entidad judía.

Fernández, cuyo mandato expiró en diciembre de 2015 y está afectada por varias causas por corrupción durante su gestión, afirmó tras la muerte de Nisman que el caso era una conspiración para desestabilizar su Gobierno, negó todas las acusaciones, y hoy reiteró que es víctima de una persecución política y judicial.

El atentado contra la AMIA fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, un caso también sin esclarecer.