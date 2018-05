La justicia rehabilita a Berlusconi, que ya puede volver a ser candidato

El exprimer ministro italiano y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha obtenido por parte de la Justicia italiana su rehabilitación, por lo que ya puede presentarse como candidato al Parlamento del país en unas futuras elecciones. «Se ha hecho justicia», confirmó en Twitter la portavoz de esta formación en la Cámara de los Diputados, Mariastella Gelmini. «Un calvario que ha durado cinco años y no ha permitido al presidente Berlusconi ser candidato como millones de italianos le pedían. Ahora Italia podrá contar más con nosotros», añadió.

El fallo fue adoptado el viernes por el Tribunal de Vigilancia de Milán y es de ejecución inmediata, por lo que Berlusconi ya goza de la posibilidad de presentarse como candidato a unos hipotéticos comicios.

El 1 de agosto del 2013, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Berlusconi a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para cargo público por la compraventa de derechos de películas en el llamado caso Mediaset. Esta pena, sin embargo, se redujo a un año por aplicación de una ley de indultos del 2006 y el magnate italiano no tuvo que ir a la cárcel por su edad; posteriormente consiguió sustituir la pena de prisión por el cumplimiento de un año de servicios sociales. Por esta condena, Berlusconi no podía ser candidato a desempeñar un puesto público hasta el 2019 en aplicación de la ley Severino, y por ello no pudo presentarse como candidato a primer ministro por Forza Italia en las recientes elecciones generales del 4 de marzo, a pesar de que realizó una intensa campaña electoral. La decisión del tribunal milanés cancela de inmediato los efectos de esta ley Severino, que establece que la rehabilitación «es la única causa de extinción anticipada» para la inhabilitación.

La decisión de la Justicia italiana llega tras los comicios de marzo, que no han conseguido todavía formar un Gobierno. En los últimos días, Berlusconi dio su consentimiento para que su socio en coalición, la ultraderechista Liga Norte, negocie un pacto de Gobierno con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), después de que los grillinos reiteraran su voluntad de conversar con la Liga pero vetaran a Forza Italia.

En estos momentos, el M5S y la Liga tratan de acordar puntos para impulsar un proyecto político que lidere el país, unas conversaciones en las que los medios italianos valoran que Berlusconi pueda tener mucho que decir.

Actualmente pesa sobre Berlusconi en Italia el proceso Ruby Ter, que investiga si el magnate pudo comprar el silencio de varias personas durante el juicio por corrupción de menores y abuso de poder conocido como caso Ruby y del que salió absuelto en el 2015 por decisión del Supremo italiano. Este caso debió su nombre al de la joven marroquí Karima el Mahroug, alias Ruby, con la que Berlusconi mantuvo relaciones sexuales cuando era menor. Después, el líder de Forza Italia afrontó el juicio conocido como «Ruby bis» en el que fueron condenados en segundo grado sus colaboradores: el periodista Emilio Fede, el representante de artistas Lele Mora y la política y actriz Nicole Minetti.