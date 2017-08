Líbano deroga la ley que permitía a los violadores casarse con sus víctimas

Líbano se ha unido este miércoles a otros estados árabes al derogar la ley que permitía a los violadores evitar la condena si se casaban con sus víctimas, acto que ha sido aplaudido por los defensores de los derechos de las mujeres. Siguiendo el ejemplo de Jordania, que suprimió la ley este mismo mes, y de Túnez, que lo hizo el mes pasado, los legisladores libaneses han votado a favor de acabar con el artículo 522 del código penal. Este artículo incluía una disposición que permitía al violador quedar en libertad sin ser juzgado si se casaba con su víctima.

"Es un paso definitivo que merece ser celebrado en nombre de todas las mujeres de Líbano", ha declarado Roula Masri, portavoz del grupo Abaad, defensor de los derechos humanos.

La supresión de esta ley ha venido precedida por una larga y gráfica protesta por parte de activistas. De hecho, la organización Abaad ha llevado a cabo, durante más de un año, una campaña mediante la exhibición de carteles de mujeres con vestidos de novia ensangrentados y desgarrados. En los pies de foto, se podía leer: "Un vestido blanco no oculta la violación".

En otro acto de protesta que tuvo lugar en abril, varios activistas colgaron vestidos de novia en el famoso paseo marítimo de Beirut. "Es un logro muy positivo y además esperado, en favor de la protección de los derechos de las mujeres en Líbano", ha señalado Bassam Jawaja, investigador de la oenegé Human Rights Watch (HRW).

VIOLACIÓN CONYUGAL Y MATRIMONIO INFANTIL

"Al mismo tiempo, en Líbano hay varios derechos de las mujeres que siguen estando muy atrasados y cuyo desarrollo aún hay que abordar. Por eso, el Parlamento debería aprobar inmediatamente una legislación que ponga fin a la violación conyugal y también al matrimonio infantil, que todavía es legal en Líbano", ha añadido Jawaja.

Los activistas esperan que este avance se contagie al resto de países árabes con disposiciones similares tales como Bahréin, Irak, Kuwait o Siria. Algunos países de la región ya han hecho frente a lagunas similares. Egipto derogó su ley en 1999 y Marruecos la modificó en el 2014 tras el suicidio de una chica de 16 años y el intento de suicidio de otra de 15 años, después de ser obligadas a casarse con sus violadores.

RELIQUIA DEL PASADO

Para la directora de HRW en Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, el "progreso" en los derechos de la mujer en el Líbano y en Jordania "presionará" más a los países que conservan esta "reliquia", pues "no hay ninguna razón por la que no sea abolida en Kuwait o Argelia, por ejemplo".

Great news: #Lebanon joins #Jordan in repealing heinous “marry your rape victim to avoid jail” law: who will follow? https://t.co/FMU9YkqGRJ