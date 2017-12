Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase del 'brexit'

El 'brexit' empieza a quemar etapas y este viernes ha conseguido superar el primer gran escollo en el proceso de divorcio. No ha habido sorpresas de última hora y los veintisiete líderes de la UE han constatado, tal y como propuso hace una semana el negociador europeo, Michel Barnier, que existen “progresos suficientes” para avanzar hacia la segunda fase. Es decir, para empezar a preparar tanto el período transitorio como la relación comercial futura. Antes, la primera ministra británica, Theresa May, tendrá que concretar y aclarar qué tipo de relaciones quiere su país con la Unión Europea tras el divorcio.

“Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase de las negociaciones del 'brexit'. Felicidades a Theresa May”, ha anunciado el presidente de la UE, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may