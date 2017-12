Momento en el que el suicida de Manhattan hace estallar su cinturón de explosivos

El presunto responsable del atentado terrorista fallido registrado en la principal estación de autobuses de Nueva York ha sido identificado como Akayed Ullah, de 27 años, originario de Bangladés. Un vídeo muestra el preciso momento en el que el suicida ha hecho estallar el cinturón de explosivos que llevaba adosado a su pecho.

SEE IT: The moment the bomb went off underground near the #PortAuthority. Read more about the suspect: https://t.co/rJSzrRTrY4 pic.twitter.com/aksYcSdmzh