Muere Charles Manson, uno de los criminales más famosos de la historia

El asesino en serie Charles Manson, uno de los criminales más famosos del siglo XX, ha muerto esta madrugada a 83 años en un hospital de California, según ha informado la hermana de una de sus víctimas al portal TMZ.

Manson estremeció a EEUU en agosto de 1969 con una sangrienta espiral de violencia en la que él y los seguidores de su secta, conocidos como 'la familia Manson', asesinaron a siete personas para provocar una guerra racial que él mismo había pronosticado. Entre los asesinados figuraba la actriz Sharon Tate, que estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el director Roman Polanski.

Por estos crímenes fue condenado a muerte pero tras la abolición de la pena capital en California la pena le fue conmutada por otra de cadena perpetua.

En el 2011, al cumplirse el 40º aniversario de los crímenes Manson concedió una entrevista a 'Vanity Fair' en la que afirmaba "la mala hierba nunca muere". "Vivo en el inframundo. No le digo a la gente lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y si no lo saben, no vienen a mí. Soy un mezquino, un sucio, un forajido y malo", señalana Manson cuando se le preguntaba por los asesinatos, cometidos las noches del 9 y 10 de agosto de 1969.