La 'niña de Alepo' cuenta el miedo que pasó cuando bombardearon su casa

Bana Alabed, la niña siria de siete años que ha llamado la atención del mundo con sus tuits sobre su día a día en Alepo, ha contado en una entrevista para la cadena británica BBC, cómo fue la noche en que su casa fue bombardeada:

“Pasé mucho miedo. Estaba en mi casa, donde solía jugar y de repente la bombardearon.Estábamos realmente aterrorizados, buscamos protección en el sótano y nos ahogábamos con el polvo de los escombros.

Tratamos de intentar escaparnos por entre las ruinas y casi hemos muerto. Tuvimos que sortear los restos de la casa que caían sobre nosotros y protegernos del intenso polvo que nos quitaba el aire”.

En un tuit al dia siguiente del bombardeo a su casa en noviembre, Bana dijo que estba muy triste porque sus muñecas habían muerto:

This is our house, My beloved dolls died in the bombing of our house. I am very sad but happy to be alive.- Bana pic.twitter.com/9i0xxJrQtD