Schwarzenegger deja 'The celebrity apprentice' tras sus disputas con Trump

Arnold Schwarzenegger se ha cansado de aguantar a Donald Trump y ha decidido romper los vínculos que le unen al presidente de EEUU renunciando a presentar la próxima temporada del programa televisivo 'The celebrity apprentice'. Trump precedió a Schwarzenegger al frente del espacio y todavía es productor ejecutivo.

En un comunicado enviado a varios medios como 'Variety' o 'Hollywood Reporter', Schwarzenegger asegura estar encantado de su trabajo en la cadena NBC y de su relación con el productor del 'show',Mark Burnett, además de ensalzar la labor de todo el equipo de producción y de los famosos que participaron en el concurso. "Trabajaría con todos ellos de nuevo en un programa que no tuviera estos antecedentes", apunta el protagonista de 'Terminator' en una clara referencia a sus enfrentamientos con Trump.

Schwarzenegger solo ha aguantado una temporada --la octava-- como sustituto del ahora mandatario estadounidense. Y es que han sido constantes las arremetidas del magnate a cuenta de los datos de audiencia (el actor reunió frente al televisor a 4,9 millones de espectadores media, frente a los 11 millones que consiguió el presidente en su primera temporada), a pesar de que supuestamente le interesaba que el programa fuese bien, pues eso le hubiera comportado mayores beneficios económicos.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017

"Guau, han salido los datos de audiencia y Arnold Schwarzenegger ha sido abrumado (o destruido) en comparación con la máquina de audiencia, DJT (las siglas de Donald J. Trump)", afirmó el magnate en su cuenta de Twitter el pasado mes de enero. "Demasiado para una estrella de cine, y fue la temporada 1 comparada con la 14. Ahora compárenlo con mi primera temporada. Pero a quién le importa, él apoyó a (el precandidato presidencial republicano) John Kasich y (a la candidata demócrata) Hillary Clinton", agregó.

Trump se acordó de Schwarzenegger incluso en el Desayuno Nacional de Oración en febrero, un evento de alto nivel que mezcla política y religión y en el que el presidente se salió del guión habitual al pedir a los asistentes que rezaran por Schwarzenegger. "Los datos de audiencia se han desplomado. Ha sido un absoluto desastre (...). Quiero rezar por Arnold si es posible, por esos datos de audiencia", señaló el mandatario.

Schwarzenegger respondió casi inmediatamente con un vídeo en Facebook en el que le proponía intercambiar sus trabajos: "Tú te encargas de la televisión, ya que eres tan experto en datos de audiencia, y yo me encargo de tu trabajo y finalmente la gente podrá dormir tranquila", dijo.

En una entrevista publicada este viernes en la revista 'Empire', el intérprete asegura que tener a Trump todavía ligado a 'The celebrity apprentice' perjudicó gravemente al programa. "Con Trump todavía involucrado en el 'show', la gente tiene un mal sabor y no quiere participar, sea como espectador, como patrocinador o de cualquier otra manera que apoye el programa", afirma Schwarzenegger al señalar que a 'The celebrity apprentice' le afectó también la época de polarización política que atraviesa Estados Unidos.

Las diferencias entre ambos se remontan a la campaña electoral, cuando el actor, que milita igualmente en las filas republicanas, aseguró que no votaría al multimillonario.

Las ocho temporadas de 'The celebrity apprentice' y las siete de 'The apprentice' en las que Trump ha estado al frente han contribuido de una manera muy notable a convertir al magnate en una figura conocida por el gran público estadounidense antes de iniciar su carrera política. Según reveló el propio magnate, el programa le ha proporcionado unos beneficios que rondan los 213 millones de dólares.