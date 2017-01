Spotify ofrece empleo a Obama

El CEO y fundador de Spotify, Daniel Ek, ha lanzado a través de Twitter una oferta de trabajo para Barack Obama, a tan solo unos días, el 20 de enero, de darle el testigo como presidente de Estados Unidos a Donald Trump.

"Hey Barack Obama, he oído que estabas interesado en trabajar en Spotify, ¿has visto esto?", dice el sueco Ek, además de agregar un link con la descripción del trabajo que aparece en el sitio web de la aplicación.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO