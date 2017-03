Stephen King humilla en cuatro tuits a Trump por acusar a Obama de espiarle

El escritor estadounidense Stephen King, rey de las novelas de terror, ha convulsionado este fin de semana las redes sociales con cuatro tuits en los que ridiculiza al presidente de EEUU, Donald Trump, por su denuncia de que su antecesor, Barack Obama, le había pinchado sus teléfonos en la Torre Trump antes de las elecciones del pasado 8 de noviembre.

Trump should know OBAMA NEVER LEFT THE WHITE HOUSE! He's in the closet! HE HAS SCISSORS! — Stephen King (@StephenKing) 4 de marzo de 2017

En el primero de los tuits, el auto ironiza: "Obama no solo le pinchó el teléfono, también lo robó el helado de fresa del casillero".

Obama tapped Trump's phones IN PERSON! Went in wearing a Con Ed coverall. Michelle stood guard while O spliced the lines. SAD! — Stephen King (@StephenKing) 4 de marzo de 2017

En el siguiente mensaje, King asegura que "Obama le pinchó los teléfonos a Trump EN PERSONA. Fue con una chaqueta de operario de la compañía eléctrica. Michelle montó guardia mientras O [Obama] empalmaba las líneas. ¡TRISTE!

En el último mensaje, el escritor plantea una auténtica escena de terror. "¡Trump debe saber que OBAMA NUNCA SE FUE DE LA CASA BLANCA. ¡Está en el armario! ¡TIENE UNAS TIJERAS!"