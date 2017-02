Un tribunal de apelaciones decidirá hoy sobre el veto de Trump a los musulmanes

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha programado para este martes una audiencia que determinará el futuro inmediato del veto migratorio impulsado por el presidente Donald Trump y que un juez bloqueó la semana pasada. Los abogados del Gobierno presentaron este lunes sus argumentos a ese tribunal, que tiene su sede en San Francisco (California), y que decidirá si restaura o no el veto a ciudadanos desiete países de mayoría musulmana y a refugiados. La audiencia será telefónica, empezará a las 15.00 hora local de California (medianoche en España) y durará cerca de 60 minutos.

El tribunal estará presidido por un panel de tres jueces: William Canby Jr, nominado por el expresidente demócrata Jimmy Carter;Richard Clifton, nominado por el republicano George W. Bush; yMichelle Taryn Friedland, nominada por el demócrata Barack Obama.

El documento presentado ante estos jueces por el Departamento de Justicia defiende que el veto de Trump es un "ejercicio legal" contemplado por las competencias presidenciales para garantizar la seguridad nacional. En las últimas horas, el presidente, a través de Twitter, ha insistido en su postura de que "la amenaza del terrorismo islámico es muy real. Solo mirad lo que está pasando en Europe y en Oriente Medio. ¡Los tribunales deben actuar rápido!".

The threat from radical Islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!