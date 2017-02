Trump avala la ofensiva contra los 'simpapeles' que ha peinado seis estados de EEUU

Las redadas contra inmigrantes sin papeles en Estados Unidos para deportarlos no son una novedad. Barack Obama, de hecho, fue el presidente que se ganó entre activistas el deshonroso título de “deportador en jefe” con un récord que para 2015 superaba los 2,5 millones de expulsiones y operaciones que incluyeron a mujeres y niños. Pero ahora que ha llegado a la Casa Blanca Donald Trump, que como candidato usó un incendiario discurso xenófobo y prometió endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y ya como presidente firmó el 25 de enero una orden ejecutiva ampliando las consideraciones para hacer prioritaria una deportación, el pánico se extiende en la comunidad hispana de EEUU, especialmente ante operaciones desarrolladas en la última semana en más de seis estados que han acabado con cientos de detenidos y que Trump ha avalado este domingo. “La mano dura con criminales ilegales es meramente mantener mi promesa de campaña”, ha escrito en Twitter.

The crackdown on illegal criminals is merely the keeping of my campaign promise. Gang members, drug dealers & others are being removed!