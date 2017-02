Trump le dijo a Putin que no estaba de acuerdo con el acuerdo de reducción de armas nucleares

En su primera conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, Donald Trump criticó el tratado Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (conocido como START III) por el cual se limitaba el despliegue de armas nucleares, según ha informado en exclusiva la agencia Reuters. El presidente estadounidense consideró que ese tratado fue un mal acuerdo para EEUU.

El comentario se produjo después de que Putin, durante la llamada, planteara la posibilidad de extener el acuerdo. En ese momento, Trump interrumpió la conversación y pidió a sus asistntes que le explicaran qué era ese tratado, según señalan las fuentes de Reuters.

Tras informarse, el presidente estadounidense le dijo a su homólogo ruso que el START III fue uno de esos tratados mal negociados por la administración de Barack Obama y que favorecía a Rusia. La casa Blanca, cuestionada por esa revelación, no ha querido comentar la noticia y ha remitido al comunicado oficial emitido tras la conversación telefónia en que no se menciona ese asunto. El acuerdo START establecía el compromiso de ambos países de reducir sus cabezas nucleares a una cifra no superior a 1.550, la más baja de las últimas décadas. Durante la campaña, Trump ya había criticado ese acuerdo.

APOYO DE TILLERSON

Durante su comparecencia ante el Congreso, el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, señaló que sí apoya ese acuerdo.