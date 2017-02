Trump recorta los derechos de los transexuales

Donald Trump hizo campaña presentándose como un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, pero ha tardado muy poco en satisfacer las pulsiones de los sectores más conservadores de su partido. La Casa Blanca ha revocado esta madrugada las directrices federales que permitían a los estudiantes transgénero utilizar los baños y los vestuarios del sexo con el que se identifican. Así había sido desde mayo de 2016, cuando el gobierno de Barack Obama impuso la normativa en todos los colegios públicos del país, al considerar que los usos imperantes hasta entonces resultaban discriminatorios para los niños que no se reconocen en su género biológico.



En una carta enviada a los colegios de todo el país, los departamentos de Educación y Justicia argumentan que la decisión de la Administración Obama se tomó de forma arbitraria, creandoconfusión y dando pie a varios litigios legales. También esgrimen que deben ser los estados y los distritos locales los que decidan en materia educativa. “Los colegios deben asegurarse de que todos los estudiantes, incluidos los LGBT, pueden aprender y prosperar en un entorno seguro”, dice la misiva. De forma inmediata, la decisión del gobierno de Trump no cambia nada porque la normativa de su predecesor había sido temporalmente paralizada por los tribunales después de que una docena de estados republicanos interpusieran una demanda, pero sí clarifica las posturas de su Administración.

El debate había dividió a los miembros de su gabinete, enfrentando a la secretaria de Educación, Betsy DeVos, partidaria inicialmente de dejar la normativa como estaba, con el fiscal general, Jeff Sessions, uno de los ideólogos de la campaña de Trump. Al final ganó el ultraconservador de Alabama, quien tiene un largo historial de oposición a los derechos de los homosexuales, las lesbianas y los transexuales. La opinión del presidente estaba menos clara, aunque el año pasado se opuso a la ley de Carolina del Norte que prohibía a los niños transgénero utilizar los baños que desearan. “Deberían utilizar los baños con los que se sientan más cómodos”, dijo Trump en una entrevista.

El tema está lejos de haberse resuelto porque el Tribunal Supremo tiene sobre varios casos relacionados con los derechos de los trangénero, como el de Gavin Grimm, un adolescente nacido en el cuerpo de una niña que demandó a su distrito escolar en Virginia por no dejarle utilizar el baño de los chicos en el instituto.

La Administración Trump se había mantenido hasta ahora alejada de las guerras culturales que embarran a menudo la política estadounidense. No le faltan frentes abiertos, pero con esta decisión se ha ganado a otro enemigo de envergadura, con un enorme poder de movilización en las calles. “Los jóvenes transgénero sufren unos terribles índices de discriminación y acoso. Necesitan a un gobierno que les defienda, no que les ataque”, ha dicho en un comunicado la Human Rights Campaign, una de las mayores organizaciones que abogan por los derechos de la comunidad LGBT. "Es chocante que esta clase de perjuicios sean si quiera materia de debate para el presidente".